Происшествия 20 апреля 2024, 04:22 Замешанная в скандале с групповым сексом уральская школьница бросила школу Ura.ru: школьница из Первоуральска после секс-скандала не посещает школу Freepik

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Школьница из Первоуральска, попавшая в феврале в скандал с групповым сексом, уже месяц не посещает занятия. Об этом изданию Ura.ru рассказал ее знакомый.

«Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», — поведал на условиях анонимности собеседник агентства.

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В пресс-службе мэрии Первоуральска заявили, что школьница посещает занятия.

Согласно неофициальной версии, девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля групповым сексом. Школьники сняли весь процесс на видео. Изначально на вечеринке было пятеро старшеклассников, но двое потом ушли. По некоторым данным, школьники распивали алкоголь.

Следователи возбудили уголовное дело, правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Фигурантам грозит до шести лет колонии.