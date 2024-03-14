Происшествия 14 марта 2024, 22:26 Новые подробности появилось в деле о групповом сексе с 11-летней девочкой E1.ru: в деле о сексе подростков с 11-летней девочкой появились новые участники РИА «Новости»

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В деле о групповом сексе трех восьмиклассников с 11-летней школьницей в Первоуральске появились новые подробности. Оказалось, что в тот же день к девочке приходили еще два подростка, с которыми она познакомилась в социальных сетях. Об этом написал портал E1.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, девочка сама написала подросткам и пригласила их к себе, где они вместе выпивали алкоголь.

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«Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница занялась сексом с тремя восьмиклассники. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Мать одного из них нашла порноролики в телефоне сына и обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь подросткам грозит до шести лет колонии.