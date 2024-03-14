Криминал 14 марта 2024, 19:48 Секс-скандал в Первоуральске может обернуться ничем. Кто ответит за интим со школьницей Занимавшиеся сексом с девочкой в Первоуральске могут избежать ответственности РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело после группового секса трех школьников с 11-летней девочкой. Но ответственности они могут избежать, сообщило издание E1.RU.

Поводом для расследование стало заявление, поступившее от жительницы Первоуральска. Женщина нашла в телефоне сына видео, на котором три восьмиклассника занимались сексом с 11-летней девочкой.

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По данным издания, правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Если установят, что интимная связь была с согласия девочки, то подростки могут избежать уголовной ответственности, заявил адвокат Георгий Краснов. Также экспертиза покажет, вела ли девочка половую жизнь до случившегося.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница пригласила в гости восьмиклассников и предложила им заняться сексом. Происходящее школьники снимали на видео.