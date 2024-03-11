Происшествия 11 марта 2024, 22:29 Пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс на 23 Февраля Mash: 11-летняя девочка занялась групповым сексом с подростками в Первоуральске Freepik

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Школьники сняли групповой секс с участием 11-летней девочки на видео в Первоуральске в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.

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Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.

Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.

Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.