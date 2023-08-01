01 августа 2023, 11:19
Захарова провела параллель между атаками на «Москва-Сити» и терактами 11 сентября в США
Захарова: атаки Украины на «Москва-Сити» и теракты в башнях-близнецах очень похожи
Террористические методы, которые при атаках на «Москва-Сити» использовала Украина, можно сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. К такому выводу в эфире «Соловьев Live» пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о событиях 11 сентября, когда террористы направили самолеты в башни-близнецы. По словам Захаровой, киевский режим придерживается той же методологии.
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«„Москва-Сити“ — гражданский объект, в котором находятся не только офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения... не имеющие к военному блоку никакого отношения», — констатировала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ указала, что украинское руководство захотело воспроизвести трагические события США еще раз.
«Та же самая картинка, она как будто повторяется», — уточнила дипломат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 1 августа российские военные сбили несколько украинских беспилотников. Однако один из них долетел до «Москва-Сити» и врезался в небоскреб. В результате дрон повредил фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Пострадавших нет.
В Минобороны РФ уточнили, что российские ПВО ликвидировали еще два украинских БПЛА в воздухе над Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами.
Беспилотники
Мария Захарова
Украина
Теракт 11 сентября 2001 года
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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