Происшествия 01 августа 2023, 11:19 Захарова провела параллель между атаками на «Москва-Сити» и терактами 11 сентября в США Захарова: атаки Украины на «Москва-Сити» и теракты в башнях-близнецах очень похожи РИА «Новости»

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Террористические методы, которые при атаках на «Москва-Сити» использовала Украина, можно сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. К такому выводу в эфире «Соловьев Live» пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о событиях 11 сентября, когда террористы направили самолеты в башни-близнецы. По словам Захаровой, киевский режим придерживается той же методологии.

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«„Москва-Сити“ — гражданский объект, в котором находятся не только офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения... не имеющие к военному блоку никакого отношения», — констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что украинское руководство захотело воспроизвести трагические события США еще раз.

«Та же самая картинка, она как будто повторяется», — уточнила дипломат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 1 августа российские военные сбили несколько украинских беспилотников. Однако один из них долетел до «Москва-Сити» и врезался в небоскреб. В результате дрон повредил фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что российские ПВО ликвидировали еще два украинских БПЛА в воздухе над Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами.