Происшествия 16 марта 2023, 11:15 Захарова отправила США к «специалистам глубокого полета» для поиска обломков беспилотника Представитель МИД Захарова предложила США обратиться к Украине для поиска беспилотника РИА «Новости»

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Специалисты украинской компании, якобы замешанной в подрыве газопроводов в Балтийском море, могли бы достать со дна Черного моря рухнувший американский беспилотник. Представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на заявление координатора по коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джона Кирби.

Она посоветовала американскому коллеге взять в редакции газеты The New York Times телефон частной украинской компании, на которую ее источники возложили вину за диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», и попросить о помощи.

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«Это, судя по вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут», — заявила представитель ведомства.

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Джон Кирби усомнился в том, что США удастся достать обломки рухнувшего у российской границы беспилотника MQ-9 Reaper, ведь он упал слишком глубоко. Специалисты получили снимки с места крушения, чтобы решить, можно ли это сделать.

MQ-9 Reaper рухнул в Черное море недалеко от Крыма 14 марта. Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков допустил, что это произошло случайно — из-за мощного потока воздуха от двигателей встретивших его истребителей Су-27 мог остановиться его мотор. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия попробует поднять аппарат на поверхность.