Армия 16 марта 2023, 08:28 Су-27 случайно сдули американский беспилотник в Черное море — Леонков Военный эксперт Леонков: двигатель Су-27 мог сдуть беспилотник MQ-9 Reaper РИА «Новости»

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Падение американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море могло произойти из-за случайности. Мощный поток воздуха от двигателей истребителей Су-27 при развороте способен заглушить его мотор, объяснил РИА «Новости» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что Россия не собиралась сбивать американский летательный аппарат. MQ-9 Reaper заметили на подлете к границе. Су-27 приблизились, чтобы понять, какой аппарат с размахом крыльев 20 метров и выключенными транспондерами приближался на скорости 400 километров в час. Поняв, что это беспилотник, они улетели.

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«Думаю, что это произошло непроизвольно. <…> Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и „сдули“ его воздушной струей», — сказал собеседник агентства.

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Алексей Леонков заявил, что технически такое возможно. Когда выхлоп из реактивного двигателя попадал в другой мотор, он останавливался. Так же могло произойти и над Черным морем.

Беспилотник рухнул в Черное море 14 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты американских аппаратов у побережья Крыма провокацией. Он обсудил этот случай с коллегой из США Ллойдом Остином.