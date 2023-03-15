Мир 15 марта 2023, 08:59 Херш счел сумасшедшей версию США о диверсии на «Северных потоках» украинскими силами Публицист Херш: версия об украинском следе в диверсиях на «Северных потоках» нереальна Автор фото: Pjotr Mahhonin / Викимедиа

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Публицист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что версия американских СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» некими проукраинскими силами является безумной. Такое заявление он сделал во время выступления в Вашингтоне, сообщил ТАСС.

По его словам, он знает о терактах на газопроводах намного больше, чем может сказать. Журналист высказал мнение, что президент США Джо Байден «потерял свое разведывательное сообщество».

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Херш заявил, что именно американская разведка выдала прессе «эту сумасшедшую историю» о возможной причастности проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Публицист отметил, что эта версия не выдерживает критики, ведь дилетанты не смогли бы совершить такую сложную операцию.

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Журналист в феврале опубликовал статью о том, что за подрывами трубопроводов стоят США. Якобы операцию провели с одобрения Байдена. Белый дом назвал слова Херша полной ложью.

Позже газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что диверсию могла устроить некая «проукраинская группировка», действовавшая без согласования с американскими властями.