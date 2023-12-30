Важное 30 декабря 2023, 18:57 Захарова обвинила Британию в ударе ВСУ по Белгороду МИД: Россия запросила заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Российская сторона запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости».

По ее словам, за терактом украинских боевиков стоит Великобритания. Ответственность за атаку ВСУ по Белгороду также несут страны Евросоюза, которые поставляют Украине вооружение, подчеркнула Захарова.

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«Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на „победу на поле боя“», — сказала дипломат.

Украинские войска ударили по Белгороду 30 декабря, в результате чего погибли 12 взрослых и двое детей. Еще 108 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, пострадали. В Белгород вылетела бригада Минздрава России и группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Ремонтные бригады и медики Курской области находятся в состоянии повышенной готовности на фоне обстрелов Белгорода. Они готовы отправиться на помощь жителям соседней области. Поддержать регион также вызвались Москва и Подмосковье