Власть 30 декабря 2023, 18:22 Путин направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с Мурашко Пресс-служба Кремля

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Бригада Министерства здравоохранения России во главе с министром Михаилом Мурашко вылетела в Белгород для оказания помощи пострадавшим после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«В Белгород по поручению президента РФ вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим», — заявил он.

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По последним данным, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины погибли 12 взрослых и двое детей. Еще 108 человек, включая 15 несовершеннолетних, пострадали. Ранее момент прилета украинского снаряда попал на видео.

Медики и ремонтные бригады в Курской области находятся в состоянии повышенной готовности из-за обстрелов Белгорода. Они готовы выдвинуться на помощь жителям соседнего региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким терактом обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Он пообещал выделить при необходимости помощь для восстановления города. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также готов помочь нуждающимся. Глава Подмосковья выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.