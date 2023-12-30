30 декабря 2023, 17:59
Курская область привела бригады медиков в повышенную готовность из-за обстрелов Белгорода
Губернатор Курской области Старовойт выразил готовность помочь Белгороду
Медики и ремонтные бригады в Курской области находятся в состоянии повышенной готовности из-за обстрелов Белгорода. Они в любой момент могут выдвинуться на помощь жителям соседнего региона. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что провел переговоры с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему помощь.
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«Предложил Вячеславу Владимировичу оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами», — указал он.
Губернатор Старовойт выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Белгорода из-за обстрела украинских боевиков. Он также напомнил об ударах ВСУ по Брянской области, которые унесли жизнь ребенка.
«Уверен, что совершившие преступление против человечности получат свое наказание», — заключил Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли территорию Белгорода, в результате атаки погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 45 жителей города.
ВСУ
Ремонтные работы
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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