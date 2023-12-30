30 декабря 2023, 17:52
«Настоящая подлость». Воробьев выразил соболезнования белгородцам после атаки ВСУ
Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал помочь Белгороду после атаки ВСУ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь нуждающимся после атаки ВСУ по Белгороду. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.
«Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — написал Воробьев.
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Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в Белгород направили бригаду Минздрава и группу МЧС для оказания помощи пострадавшим. Подмосковье тоже поддержит тех, кому это потребуется, пообещал губернатор.
Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке украинских боевиков по Белгороду. Столица направит бригаду врачей для помощи пострадавшим. Собянин назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом.
Андрей Воробьев
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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