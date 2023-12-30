Происшествия 30 декабря 2023, 17:52 «Настоящая подлость». Воробьев выразил соболезнования белгородцам после атаки ВСУ Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал помочь Белгороду после атаки ВСУ Пресс-служба МЧС

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь нуждающимся после атаки ВСУ по Белгороду. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

«Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия», — написал Воробьев.

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Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в Белгород направили бригаду Минздрава и группу МЧС для оказания помощи пострадавшим. Подмосковье тоже поддержит тех, кому это потребуется, пообещал губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке украинских боевиков по Белгороду. Столица направит бригаду врачей для помощи пострадавшим. Собянин назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом.