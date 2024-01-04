Мир 04 января 2024, 23:50 Второй раз за день в подконтрольном Украине Херсоне прозвучали взрывы «Страна»: на территории Херсона снова слышны взрывы Unsplash

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На территории подконтрольного украинской армии Херсона прозвучали взрывы. Подобные звуки раздаются в городе уже второй раз за день, сообщило украинское издание «Страна».

Подробности и конкретное место взрыва не сообщаются. Известно только, что в районах Херсонской области, которые находятся под контролем Украины, работает воздушная тревога. Она включена и в ряде других областей.

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До этого в городе уже звучали взрывы, о чем сообщал назначенный украинскими властями глава военной администрации Роман Мрочко.

Ранее в четверг, 4 января, взрывы произошли в Кривом Роге. Воздушная тревога работала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. В тот же день взрывы были в городе Кропивницкий (ранее — Кировоград). Железная дорога осталась без электричества.