06 января 2024, 00:17
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в городе Херсоне, который находится под контролем украинских войск. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Другие подробности украинские журналисты не приводили.
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Местные СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области, здесь работали системы ПВО. Ударные беспилотники заметили в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром.
Российские военнослужащие после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, усилили удары по военным объектам на Украине.
На следующий день в Хмельницкой области ударили по объекту критически важной инфраструктуры. В результате начался пожар.
Взрывы
Херсон
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