Мир 06 января 2024, 00:17 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне РИА «Новости»

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Взрывы раздались в городе Херсоне, который находится под контролем украинских войск. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Другие подробности украинские журналисты не приводили.

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Местные СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области, здесь работали системы ПВО. Ударные беспилотники заметили в районе города Староконстанинов, где находится военный аэродром.

Российские военнослужащие после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, которая произошла 30 декабря, усилили удары по военным объектам на Украине.

На следующий день в Хмельницкой области ударили по объекту критически важной инфраструктуры. В результате начался пожар.