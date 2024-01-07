Мир 07 января 2024, 12:22 Объект инфраструктуры пострадал в Херсоне Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне

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В результате ударов в подконтрольном киевском режиму городе Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин.

«Взрывы произошли на объектах инфраструктуры в Херсоне, а также на территории Херсонской области», — написал он.

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О каких конкретно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.

Херсонская область вышла из состава Украины в сентябре 2022 года по результатам народного референдума, подавляющая часть жителей высказалась за воссоединение с Россией. Российские силы контролируют большую часть региона. Город Херсон удерживают ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по военной инфраструктуре с осени 2022 года, спустя несколько дней после террористического акта на Крымском мосту. За взрывами, по данным российских властей, стояли спецслужбы Украины.

В ночь на Рождество в Херсоне также прозвучали мощные взрывы.