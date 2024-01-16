Происшествия 16 января 2024, 00:33 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне РИА «Новости»

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Новая серия взрывов произошла в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о новых взрывах в Херсоне», — сказано в сообщении канала.

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Это не первые взрывы за сутки в регионе. При этом подробности не приводятся. Также отсутствует информация о пострадавших и поврежденных объектах.

В районах Херсонской области, подконтрольных украинским силам, объявили воздушную тревогу.

Ранее глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко призвал местных жителей держаться подальше от окон, а также перейти в более безопасные места.

Ранее взрывы прозвучали в Кривом Роге, в Кременчуге в Полтавской области, в Днепропетровске и Кировоградской области.Воздушную тревогу объявили в Киеве, Харьковской и еще 10 областях Украины, отменив ее через полчаса.