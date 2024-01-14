Спецоперация 14 января 2024, 09:27 Воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях Украины Воздушную тревогу объявили в Киеве, Харьковской и еще 10 областях Украины Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Утром в воскресенье, 14 января, сигнал тревоги прозвучал в Киеве и 11 областях Украины. Об этом сообщил Telegram-канал, оповещающий местных жителей об угрозах.

В 07:25 воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Через несколько минут сигнал прозвучал в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, а также на территории Киева. В течение получаса тревогу отменили во всех перечисленных регионах.

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В ночь на 14 января воздушную тревогу один раз объявляли в Днепропетровской области и три раза — в Харьковской.

Днем 13 января сигнал тревоги звучал на всей территории Украины, включая подконтрольные ВСУ части ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Днепропетровске и Кировоградской области.