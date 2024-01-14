14 января 2024, 19:19
Взрывы прогремели в Кривом Роге
«Страна.ua»: в Кривом раздались взрывы
В Кривом Роге прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.
«В Кривом Роге раздаются взрывы», — написали журналисты телеканала «Общественное».
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По данным издания «Страна.ua», в сторону этого города направлялась ракета.
Днем 14 января в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Сигнал также звучал в Винницкой, Полтавской, Кировоградской и других областях, согласно украинскому ресурсу по оповещению населения.
Вечером воздушная тревога вновь прозвучала в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Николаевской области.
Вчера, 13 января, власти Сумской области сообщили о взрывах в регионе, из-за которых повредился один объект. По предварительной информации, на территории региона насчитали семь прилетов.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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