Происшествия 10 декабря 2023, 22:12 Взрывы прогремели в Одесской области Украины РИА «Новости»

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В Одесской области Украины раздались звуки взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В ночь на воскресенье взрывы раздались в центральных районах подконтрольного Киеву Херсона. В городе объявили воздушную тревогу, жителей попросили пройти в ближайшие укрытия. Взрывы звучали также в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщили украинские СМИ.

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В субботу, 9 декабря, назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в городе получил повреждения объект критической инфраструктуры.