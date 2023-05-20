20 мая 2023, 17:38
Взрывы прогремели в городе Токмаке Запорожской области — Рогов
Член ВГА Рогов: в Токмаке Запорожской области произошло два взрыва
Два взрыва прогремели в городе Токмак Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член Главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В Токмаке громко. В городе были слышны два взрыва», — написал он.
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Рогов не привел подробностей, пообещав сообщить все детали позже.
Утром 20 мая ВСУ усилили интенсивность обстрелов приграничных с Украиной регионов. В Запорожской области под удар попали села Раздол и Новомихайловка. В результате погиб один человек, снаряды попали в здание Дома культуры. Вооруженные силы Украины атаковали село Муром в Белгородской области, ракеты пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия. Никто не пострадал.
ВСУ обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, около четырех снарядов сбила система ПВО. Обошлось без пострадавших.
Взрывы
Токмак
Запорожская область
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