20 мая 2023, 09:36
Приграничное село Муром обстреляли украинские военные
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Муром Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Муром. Снаряды повредили линию электропередачи и крышу сельхозпредприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал он.
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Снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, сотрудников эвакуировали. Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получила линия электропередачи. Оперативные службы выехали на место и занялись устранением последствий нападения.
Другое село Шебекинского округа, Нижнее Березово, 18 мая тоже попало под обстрел ВСУ. Погибли два местных жителя, которые сажали картошку в своем огороде. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. В селе Дроновка Грайворонского городского округа ВСУ пробили газовые сети и линию электроснабжения.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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