Происшествия 20 мая 2023, 09:36 Приграничное село Муром обстреляли украинские военные Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Муром Белгородской области

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Украинские войска обстреляли село Муром. Снаряды повредили линию электропередачи и крышу сельхозпредприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал он.

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Снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, сотрудников эвакуировали. Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получила линия электропередачи. Оперативные службы выехали на место и занялись устранением последствий нападения.

Другое село Шебекинского округа, Нижнее Березово, 18 мая тоже попало под обстрел ВСУ. Погибли два местных жителя, которые сажали картошку в своем огороде. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. В селе Дроновка Грайворонского городского округа ВСУ пробили газовые сети и линию электроснабжения.