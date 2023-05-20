20 мая 2023, 11:01
Один человек погиб при обстреле ВСУ села Раздол в Запорожской области
ВСУ обстреляли село Раздол в Запорожской области, один человек погиб
Украинские войска обстреляли Запорожскую область, под удар попало село Раздол, в результате погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службах региона.
«19 мая в селе Раздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту», — рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что Вооруженные силы Украины также атаковали село Новомихайловка. Там зафиксировали три попадания ракет в здание Дома культуры. Обошлось без пострадавших.
Украинские войска в субботу ударили по селу Муром в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, сотрудников эвакуировали. Также повреждения получила линия электропередачи. Никто не пострадал.В пятницу вечером ВСУ обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, по городу выпустили четыре снаряда.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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