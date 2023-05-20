Происшествия 20 мая 2023, 11:01 Один человек погиб при обстреле ВСУ села Раздол в Запорожской области ВСУ обстреляли село Раздол в Запорожской области, один человек погиб

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Украинские войска обстреляли Запорожскую область, под удар попало село Раздол, в результате погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службах региона.

«19 мая в селе Раздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту», — рассказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что Вооруженные силы Украины также атаковали село Новомихайловка. Там зафиксировали три попадания ракет в здание Дома культуры. Обошлось без пострадавших.

Украинские войска в субботу ударили по селу Муром в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия, сотрудников эвакуировали. Также повреждения получила линия электропередачи. Никто не пострадал.