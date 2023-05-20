20 мая 2023, 09:01
ВСУ ударили дальнобойными ракетами по Мариуполю
ТАСС: ВСУ обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь
Украинские войска утром 20 мая обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Об этом написал ТАСС со ссылкой на силовые структуры в ДНР.
«Без пострадавших», — сообщил собеседник издания.
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Около 06:25 система ПВО сбила около четырех ракет, рассказал один из очевидцев. Тип боевого орудия пока неизвестен.
Большинство оружия киевскому режиму поставляют западные страны. Ранее США и их союзники принялись обсуждать, кто и сколько передаст Украине легких истребителей четвертого поколения F-16.
Ранее страны G7 пообещали поддерживать киевский режим для поражения России «так долго, как для этого будет нужно». Тем не менее Запад понимает, что Украина не победит Россию на поле боя.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Мариуполь
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