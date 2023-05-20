Происшествия 20 мая 2023, 09:01 ВСУ ударили дальнобойными ракетами по Мариуполю ТАСС: ВСУ обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь РИА «Новости»

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Украинские войска утром 20 мая обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь. Об этом написал ТАСС со ссылкой на силовые структуры в ДНР.

«Без пострадавших», — сообщил собеседник издания.

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Около 06:25 система ПВО сбила около четырех ракет, рассказал один из очевидцев. Тип боевого орудия пока неизвестен.

Большинство оружия киевскому режиму поставляют западные страны. Ранее США и их союзники принялись обсуждать, кто и сколько передаст Украине легких истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее страны G7 пообещали поддерживать киевский режим для поражения России «так долго, как для этого будет нужно». Тем не менее Запад понимает, что Украина не победит Россию на поле боя.