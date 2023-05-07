Происшествия 07 мая 2023, 14:49 «Взрывная волна по одежде прошла». Очевидец рассказал о взрыве машины Захара Прилепина Очевидец рассказал о моменте взрыва автомобиля Захара Прилепина Телеканал «360»

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В Нижегородской области 6 мая взорвали машину с Захаром Прилепиным. Писатель получил серьезные ранения, погиб его водитель и соратник, сотрудник батальона Росгвардии Александр Шубин. Житель Нижегородской области Игорь Паникаров, ставший свидетелем покушения, рассказал РЕН ТВ о случившемся.

По его словам, он вместе с приятелем был на рыбалке. В момент взрыва они услышали хлопок и подумали, что взорвался газовый баллон, при этом по одежде прошла взрывная волна. Когда мужчины узнали о взрыве машины, они направились к месту ЧП. Игорь рассказал, что Прилепина вытащили сразу, а его водителя придавило.

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«Его вытащили, одна нога волочилась нормально, а другая волочилась и как будто на ниточке висит какой-то. Он не давал посмотреть», — уточнил мужчина.

Медики диагностировали Прилепину тяжелую сочетанную травму и контузию обоих легких. У писателя минно-взрывное ранение, много переломов и ушибов. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова рассказала «360», что Прилепина вывели из медикаментозного сна и сейчас он находится в бодром расположении духа.

Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали в тот же день. Он оказался уроженцем Украины. На допросе мужчина рассказал, что спецслужбы завербовали его в 2018 году.