Общество 07 мая 2023, 09:31 Прилепина вывели из медикаментозного сна «360»: пресс-секретарь Прилепина заявила, что писателя вывели из медикаментозного сна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Об этом «360» сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«В бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — рассказала она.

Реклама

Покушение на Прилепина произошло 6 мая: его машину подорвали под Нижним Новгородом. Публицист чудом выжил, но получил ранения, врачи его прооперировали.

Предположительно, авто взорвали дистанционно, погиб охранник и друг писателя Александр Шубин. Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали, он оказался уроженцем Украины, спецслужбы завербовали его в 2018 году. В Сети появилось видео с его допросом.