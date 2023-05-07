07 мая 2023, 09:31
Прилепина вывели из медикаментозного сна
«360»: пресс-секретарь Прилепина заявила, что писателя вывели из медикаментозного сна
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Об этом «360» сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
«В бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — рассказала она.
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Покушение на Прилепина произошло 6 мая: его машину подорвали под Нижним Новгородом. Публицист чудом выжил, но получил ранения, врачи его прооперировали.
Предположительно, авто взорвали дистанционно, погиб охранник и друг писателя Александр Шубин. Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали, он оказался уроженцем Украины, спецслужбы завербовали его в 2018 году. В Сети появилось видео с его допросом.
Покушение на Захара Прилепина
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