06 мая 2023, 19:47
Подозреваемый в покушении на Прилепина взорвал бомбу дистанционным способом
СК: подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что привел в действие СВУ дистанционно
Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков рассказал, что привел в действие заложенное на дороге взрывное устройство дистанционным способом. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, мужчина дал признательные показания.
В Следственном комитете рассказали, что задержанный признался в действии по указанию сотрудников украинских спецслужб.
Реклама
«На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — отметила Петренко.
После того, как бомба взорвалась, мужчина скрылся. Сотрудники правоохранительных органов задержали его, когда он выходил из леса в другом населенном пункте. По словам представителя ведомства, эксперты взяли смывы с рук подозреваемого и его одежды, чтобы назначить проведение судебных экспертиз.
Задержание мужчины попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба МВД России. Выяснилось, что 30-летний подозреваемый в покушении на Прилепина является уроженцем Украины.
Задержания
Уголовное дело
Следственный комитет России
Покушение на Захара Прилепина
Реклама
Реклама