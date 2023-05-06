Криминал 06 мая 2023, 19:47 Подозреваемый в покушении на Прилепина взорвал бомбу дистанционным способом СК: подозреваемый в покушении на Прилепина заявил, что привел в действие СВУ дистанционно

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Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков рассказал, что привел в действие заложенное на дороге взрывное устройство дистанционным способом. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, мужчина дал признательные показания.

В Следственном комитете рассказали, что задержанный признался в действии по указанию сотрудников украинских спецслужб.

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«На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — отметила Петренко.

После того, как бомба взорвалась, мужчина скрылся. Сотрудники правоохранительных органов задержали его, когда он выходил из леса в другом населенном пункте. По словам представителя ведомства, эксперты взяли смывы с рук подозреваемого и его одежды, чтобы назначить проведение судебных экспертиз.

Задержание мужчины попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба МВД России. Выяснилось, что 30-летний подозреваемый в покушении на Прилепина является уроженцем Украины.