Происшествия 05 декабря 2022, 08:39 Взрыв в жилом доме в Ярославле не повредил несущие конструкции Источник в экстренных службах: взрыв газа не повредил несущие конструкции дома в Ярославле РИА «Новости»

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Спасатели не обнаружили повреждений несущих конструкций после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

«Несущие конструкции дома не повреждены», — сказал источник.

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В экстренных службах напомнили, что взрыв газа произошел на самом верхнем, третьем, этаже жилого строения. Дом построили в 1960 году и газифицировали все квартиры.

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В доме после взрыва обрушились чердачные перекрытия и кровля. Спасатели выехали на место происшествия на улицу Кузнецова в 06:15. Источник в экстренных службах сообщил, что при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек. Спасателям удалось эвакуировать 28 жильцов. Из них 19 сейчас находятся в пункте временного размещения.

Ранее из-за разгерметизации газового баллона произошел взрыв дома в Нижневартовске.