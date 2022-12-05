Важное 05 декабря 2022, 07:29 Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Ярославле Источник в экстренных службах: один человек получил травмы при взрыве газа в Ярославле

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Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, спасатели эвакуировали 28 человек. Об этом сообщили в экстренных службах ТАСС.

«В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек», — сказал источник.

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Он уточнил, что взрыв произошел на последнем этаже жилого трехэтажного дома, который построили и газифицировали в 1960 году.

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В региональном главке МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила в 06:15. Спасателей вызвали к дому на улице Кузнецова. В доме после взрыва обрушились чердачные перекрытия и кровля.

В конце августа в Ярославле газ сдетонировал в квартире на четвертом этаже в панельной десятиэтажке по улице Батова, тогда обрушилось несколько квартир.

Вечером в воскресенье, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске. В пятиэтажном доме из-за обрушения конструкций второго и третьего этажа погибли шесть человек.