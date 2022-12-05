Важное 05 декабря 2022, 07:00 Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле МЧС: на улице Кузнецова в Ярославле произошел взрыв газа, обрушился чердак и кровля РИА «Новости»

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В трехэтажном доме в Ленинском районе Ярославля произошел взрыв газа. Повреждены крыша и чердак, объявило Главное управление МЧС России по Ярославской области.

«Есть пострадавшие», — рассказали в пресс-службе.

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Спасателей вызвали к дому на улице Кузнецова, 5 в 06:15. Взрыв газа произошел в жилом трехэтажном доме, обрушилась кровля и чердачные перекрытия. Жители пострадали, в доме объявили эвакуацию.

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Сайт 76.ru рассказал о как минимум одном пострадавшем мужчине, его госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева. Взрыв бытового газа произошел на третьем этаже дома 1960 года постройки.

Еще один взрыв газа произошел в Нижневартовске. В пятиэтажном доме разгерметизировался баллон, обрушились конструкции второго и третьего этажа. Погибли шесть человек.