Происшествия 17 сентября 2023, 15:35 Взрыв прозвучал в Очакове Николаевской области Украины Взрыв прогремел Очакове, в трех областях Украины объявили тревогу РИА «Новости»

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В Очакове Николаевской области Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

По информации журналистов, украинские власти объявили воздушную тревогу в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Ранее в результате взрыва получило повреждения здание одного из предприятий в Харькове. Как заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, там произошло возгорание. Власти сообщали о минимум четырех взрывах в городе.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил журналистам, что 16 сентября в результате ракетного удара пострадала ремонтная база Харьковского бронетанкового завода, а также сортировочный узел местной железной дороги.

В Минобороны России подтвердили, что по украинскому заводу ударили ракетами.