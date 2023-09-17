17 сентября 2023, 15:35
Взрыв прозвучал в Очакове Николаевской области Украины
Взрыв прогремел Очакове, в трех областях Украины объявили тревогу
В Очакове Николаевской области Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
По информации журналистов, украинские власти объявили воздушную тревогу в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Ранее в результате взрыва получило повреждения здание одного из предприятий в Харькове. Как заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, там произошло возгорание. Власти сообщали о минимум четырех взрывах в городе.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил журналистам, что 16 сентября в результате ракетного удара пострадала ремонтная база Харьковского бронетанкового завода, а также сортировочный узел местной железной дороги.
В Минобороны России подтвердили, что по украинскому заводу ударили ракетами.
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