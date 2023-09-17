Мир 17 сентября 2023, 11:03 Предприятие в Харькове получило повреждения из-за взрыва Глава ОВА Синегубов: в Харькове взрыв повредил одно из предприятий РИА «Новости»

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В Харькове в результате взрыва здание одного из предприятий получило повреждение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он уточнил, что здание загорелось.

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«Произошел пожар», — написал Синегубов.

В ночь на 17 сентября в Харьковской области прогремело несколько взрывов. В регионе, а также в Днепропетровской и Полтавской областях звучали сигналы воздушной тревоги. В итоге сирены включили на всей территории Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что 16 сентября военную инфраструктуру Харькова подвергли ракетной атаке. Удары пришлись на бронетанковый завод и сортировочный узел железной дороги.

Днем в субботу Синегубов заявил о четырех прогремевших в городе взрывах. Их подтверждал и мэр Харькова Игорь Терехов.