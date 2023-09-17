Важное 17 сентября 2023, 13:50 ВС России нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове Минобороны подтвердило ракетный удар по цехам бронетанкового завода Харькова РИА «Новости»

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Цеха бронетанкового завода в районе Харькова поразили ракетным ударом. Об этом сообщили в Минобороны, подтвердив ранее появившуюся в Сети информацию.

«Ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

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За сутки, по данным Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация при взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поразила живую силу и военную технику противника в 114 районах проведения спецоперации.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что удар по бронетанковому заводу и ремонтной базе ВСУ нанесли 16 сентября.

В Харьковской областной военной администрации на следующий день заявили о повреждении одного из производственных зданий в Харькове и пожаре, не уточнив, где именно это произошло.