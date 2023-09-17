Мир 17 сентября 2023, 01:29 Подпольщики на Украине сообщили о взрывах на танковом заводе РИА «Новости»: ракетный удар нанесли по танковому заводу ВСУ в Харькове Министерство обороны Украины

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Ракетные удары пришлись по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также повреждения получил железнодорожный узел. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«16 сентября в первой половине дня произвели ракетную атаку по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также зафиксировали „прилеты“ в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — сказал он.

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По его словам, жители Харькова слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Также повторные взрывы зафиксировали в районе танкового завода.

Серия взрывов произошла в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, сигналы воздушной тревоги включали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.