Важное 22 марта 2024, 20:48 Взрыв прогремел в Crocus City Hall, в здании начала рушиться кровля «Новости Москвы»: обрушение кровли произошло в Crocus City Hall после взрыва Unsplash

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В Crocus City Hall прогремел взрыв. В здании начала рушиться кровля, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

По предварительным данным, в результате ЧП около 50 человек пострадали, жертвами стали более 10 человек.

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В СМИ сообщили, что на концерте группы «Пикник» три человека в камуфляжной форме открыли огонь. Люди бежали в панике из здания.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также сообщил о создании оперативного штаба. Глава региона отметил, что подробности случившегося уточнят позже.