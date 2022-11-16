16 ноября 2022, 12:20
Взрыв бытового газа случился в жилом доме в Одессе — СМИ
Klymenko Time: в результате взрыва бытового газа в Одессе пострадали люди
В одном из жилых домов Одессы произошел взрыв бытового газа, сообщило издание Klymenko Time. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали местные жители.
Взрыв прогремел на первом этаже многоквартирного панельного дома. Взрывной волной в квартире вынесло окна. На месте происшествия работают экстренные службы. Они выясняют обстоятельства случившегося. По информации журналистов, в результате инцидента пострадали люди, власти устанавливают их число.
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Ранее жители Одессы рассказали о серии взрывов. Утром 16 ноября они раздались в разных районах города. Местные СМИ сообщали о работе систем ПВО. До этого в Одессе объявили воздушную тревогу. Позже этот режим объявили на всей территории Украины. Жителей попросили соблюдать меры осторожности и не выходить из укрытий.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября Россия нанесла самый серьезный удар по объектам критической инфраструктуры страны с начала спецоперации. Он добавил, что в связи с этим пришлось вводить экстренные отключения электроэнергии.
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