16 ноября 2022, 10:54
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
На всей территории Украины сейчас действуют оповещения о воздушной тревоге. На «Карте воздушных тревог Украины» территория страны полностью обозначена красным цветом.
О воздушной тревоге предупредили в Telegram-каналах Киевской областной администрации, администрации Полтавской области, Черкасской области и других регионов. Жителям посоветовали не покидать укрытия.
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Накануне украинское Минэнерго заявило, что ВС России нанесли самый сильный с начала спецоперации ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Это повлекло за собой серьезные перебои с электричеством.
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На данный момент, по информации офиса президента Украины, проблемы с электроснабжением сохраняются в Волынской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях. Жителей предупредили, что сегодня возможны аварийные отключения абонентов «в целях стабилизации работы системы».
Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал массированный удар по энергетике Украины свидетельством «грамотной военной тактики».
Украина
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