Важное 16 ноября 2022, 11:01 Одесситы сообщили о взрывах в городе «Звезда»: в Одессе прогремели взрывы

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В Одессе прогремели несколько взрывов. Жители города рассказали об этом в соцсетях, сообщил телеканал «Звезда».

В местных пабликах рассказали о взрывах в районе остановки четвертой станции Большого Фонтана и работе систем противовоздушной обороны.

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Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 09:49. Особый режим действует на всей территории Украины, в том числе в Ровненской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Черниговской, Харьковской и других областях.

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Российские войска продвинулись на Донецком направлении. Военнослужащий рассказал журналистам, что первая бригада захватила Опытное, пошла на укрепрайоны и скоро замкнет кольцо вокруг Авдеевки.

В Луганской Народной Республики рассказали, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области. Народная милиция ЛНР назвала ситуацию стабильно тяжелой.