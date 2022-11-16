16 ноября 2022, 11:01
Одесситы сообщили о взрывах в городе
«Звезда»: в Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели несколько взрывов. Жители города рассказали об этом в соцсетях, сообщил телеканал «Звезда».
В местных пабликах рассказали о взрывах в районе остановки четвертой станции Большого Фонтана и работе систем противовоздушной обороны.
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Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 09:49. Особый режим действует на всей территории Украины, в том числе в Ровненской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Черниговской, Харьковской и других областях.
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Российские войска продвинулись на Донецком направлении. Военнослужащий рассказал журналистам, что первая бригада захватила Опытное, пошла на укрепрайоны и скоро замкнет кольцо вокруг Авдеевки.
В Луганской Народной Республики рассказали, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области. Народная милиция ЛНР назвала ситуацию стабильно тяжелой.
Одесса
Взрывы
Специальная военная операция РФ на Украине
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