Спецоперация 15 ноября 2022, 22:39 Россия нанесла самый масштабный ракетный удар с начала спецоперации — Минэнерго Украины Глава Минэнерго Украины Галущенко: РФ нанесла по энергосистеме мощнейший удар с начала СВО Pxhere

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Россия с начала спецоперации нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 15 ноября заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко на своих страницах в соцсетях.

«Попадания [ракет] происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения [электричества]», — отметил он.

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По всей территории Украины 15 ноября была объявлена воздушная тревога. Ракеты по объекту инфраструктуры прилетели в Виннице, в Харькове, Сумской и Одесской областях. Взрывы зафиксировали в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях. Харьков из-за попадания по объекту критической инфраструктуры остался без света, в городе приостановили работу метро.

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Госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что большинство жителей областных центров остались без света. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны зафиксировали 85 ракетных ударов, сообщил RT. Также после сообщений о взрыва в стране на треть упал интернет-трафик.