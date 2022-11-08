Выживших обнаружили при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 19:56 Выживших обнаружили при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области Губернатор Костромской области Ситников: выживших при крушении Ми-2 нашли Пресс-служба Следственного комитета

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Спасатели обнаружили выживших в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

Глава отметил, что место аварийной посадки определили. Вертолет находится в районе деревни Щетниково. Спасатели уже оказывают первую помощь пострадавшим.

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Ситников подчеркнул, что сейчас происходит эвакуация людей. Им окажут медицинскую помощь на базе городской больницы Костромы. Для этого подготовили две хирургические бригады.

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Вертолет Ми-2 выполнял миссию санавиации, однако во время захода на посадку потерпел крушение. На борту находились два медика, пациент и два пилота.

Губернатор, спасатели и пять бригад сокрой помощи отправились на место происшествия. Ситников возглавил штаб по определению места аварийной посадки воздушного судна.

Удалось установить связь с фельдшером, который находится на борту. Известно, что при ЧП скончался пациент. По данным СМИ, погибшему было 67 лет. Его эвакуировали из города Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.