Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 18:39 Экипаж упавшего в Костромской области вертолета вышел на связь ТАСС: спасатели отправились к месту крушения вертолета Ми-2 в Костромской области РИА «Новости»

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Экипаж потерпевшего крушение вертолета Ми-2 вышел на связь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. По предварительным данным, воздушное судно по заданию санитарной авиации летело из города Шарья, расположенного на северо-востоке Костромской области.

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Источник в экстренных службах пояснил, что крушение произошло при заходе на посадку. На борту находились пять человек: два медицинских работника, пациент и два пилота.

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На место происшествия выехал губернатор региона Сергей Ситников, спасатели и пять бригад скорой помощи. Региональное ГУ МЧС также подтвердило данные о происшествии с вертолетом.

По информации источника «Интерфакса», в результате падения Ми-2 погиб пациент. Губернатор в своем Telegram-канале подтвердил гибель одного человека. Ситников уточнил, что вертолет принадлежит Костромскому авиационному предприятию. Глава региона возглавил штаб по определению места аварийной посадки воздушного судна в аэропорту «Сокеркино». Удалось установить связь с фельдшером, который находится на борту.