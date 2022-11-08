Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 под Костромой | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 18:23 Один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 под Костромой ТАСС: при крушении Ми-2 под Костромой погиб один человек, четверо пострадали РИА «Новости»

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Жизнь одного человека унесло крушение вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его информации, известно также о четырех пострадавших.

По данным собеседника агентства, в общей сложности на борту вертолета было пять человек. Известно, что Ми-2 выполнял санитарный рейс. Воздушное судно рухнуло в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

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Источник уточнил, что вертолет потерпел крушение, когда заходил на посадку. В региональном ГУ МЧС подтвердили данные о ЧП с вертолетом.

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По информации источника «Интерфакса», в результате падения Ми-2 погиб пациент. Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале подтвердил, что при крушении вертолета скончался один человек. По его данным, Ми-2 принадлежит Костромскому авиапредприятию. Воздушное судно выполняло полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

«На место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы», — говорится в сообщении в Telegram чиновника.