Стали известны подробности крушения вертолета Ми-2 под Костромой | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 19:15 Стали известны подробности крушения вертолета Ми-2 под Костромой ТАСС: вертолет Ми-2 рухнул при заходе на посадку в Костромской области РИА «Новости»

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Вертолет Ми-2 упал в Костромской области, выполняя заход на посадку. Спасатели находятся на связи с пострадавшими, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных региональных службах.

«В районе Костромы (Сокеркино) произошло падение вертолета санавиации. Ми-2 RA-14185. На борту находились экипаж, два врача и один больной. Крушение произошло при заходе на посадку», — рассказал собеседник агентства.

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Бригады скорой помощи уже дежурят со стороны трассы Кострома — Шарья и Кострома — Сусанино. Для доставки пострадавших определят оптимальные маршруты. Известно, что травмы получили два фельдшера и два пилота.

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«С медиками и пилотами поддерживается связь», — написал губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пять человек, один из них погиб.

Глава региона, спасатели и пять бригад сокрой помощи отправились на место происшествия Ситников подтвердил гибель одного человека при крушении вертолета.