Происшествия 16 мая 2023, 09:49 Здание администрации и ЛЭП в Горловке получили повреждения из-за обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: здание администрации и ЛЭП пострадали при обстреле ВСУ

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Здание администрации, а также линии электропередачи (ЛЭП) в Горловке получили повреждения в результате атаки украинских военных. Об этом мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram-канале.

«Последствия обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.). Повреждены поселковая администрация и клуб „Досуг“, обстрелом оборваны линии электропередачи», — сообщил он.

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По его данным, за последние сутки ВСУ совершили 33 обстрела. В результате этого один человек пострадал, повреждения получили два автомобиля. Также утром 16 мая противник многократно обстрелял Донецк. Удары наносились снарядами натовского калибра.

Горловка находится недалеко от Донецка. В городе расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Население Горловки до начала боевых действия составляло более 250 тысяч человек.