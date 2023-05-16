Мир 16 мая 2023, 16:30 Зеленского обвинили в ошибочной оценке мощи России Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский ошибся, оценивая военную мощь России РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский серьезно ошибся, оценивая мощь России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В интервью телеканалу «Фабрика новостей» он рассказал, что именно это стало причиной неудач украинских военных на поле боя.

Сергей Кривонос подчеркнул — украинский лидер ошибся, считая, что бойцы ВСУ смогут на равных сражаться с ВС России.

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«В прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите: уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — рассказал генерал ВСУ.

Кривонос добавил, что не согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о якобы геополитическом поражении России. Подобные речи не отражают действительности, поэтому им не стоит верить, подчеркнул украинский военный.

Днем 16 мая МИД Украины сообщил о присоединении страны к киберцентру НАТО. Эту организацию создали для укрепления взаимодействия между странами альянса, а также для обмена информацией.