Происшествия 29 апреля 2023, 15:52 ВСУ выпустили 10 ракет по Ясиноватой в ДНР СЦКК: украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР Минобороны Украины

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Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Украинские формирования провели атаку из населенного пункта Ласточкино. Обстрелы зафиксировали в Ясиноватой в 15:00 по московскому времени.

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«Выпущено 10 ракет из РСЗО (реактивной системы залпового огня — прим. ред.)», — уточнили в сообщении.

Утром 29 апреля украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области. В результате атаки местные жители остались без электричества. Всего зафиксировали семь прилетов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранним утром в Севастополе произошло возгорание резервуара с топливом. Предварительно, причиной пожара стала атака беспилотника. Днем ранее ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. За 25 минут по двум населенным пунктам украинские боевики выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров.