Мир 29 апреля 2023, 05:29 Резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя Развожаев: в Севастополе загорелся резервуар с топливом РИА «Новости»

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Резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, пожар мог начаться из-за попадания БПЛА.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — сообщил губернатор Севастополя.

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На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. По словам Развожаева, площадь пожара около 1000 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый класс.

Информация о возможных пострадавших уточняется, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что за атакой надводных беспилотников на бухту Севастополя стоит Украина. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов. По его словам, произошедшее не связано с зерновой сделкой. Украинские власти, как указал Юсов, придерживаются международных обязательств, в том числе тех, которые касаются зернового коридора.