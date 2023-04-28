Происшествия 28 апреля 2023, 11:38 ВСУ ударили по центру Донецка Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку Викимедиа

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Украинские войска силы открыли огонь по Донецку и Горловке утром 28 апреля. ВСУ выпустили за 25 минут по этим населенным пунктам 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ведомство уточнило, что в 10:30 из населенного пункта Курахово обстреляли Петровский район Донецка

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«Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметрового калибра», — сказано в сообщении представительства.

Противник также выпустил в 10:45 и 10:55 мск еще десять снарядов такого же калибра по Никитовскому району Горловки, а в 11:00 зафиксирован прилет двух ракет по Ворошиловскому району Донецка.

«По уточненной информации, прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания», — написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.