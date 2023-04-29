Происшествия 29 апреля 2023, 11:33 Три дома пострадали в поселке Курской области после обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, есть повреждения в поселке РИА «Новости»

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Поселок Краснооктябрьский остался без электричества после очередного обстрела со стороны ВСУ. Об атаке на Глушковский район сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет», — уточнил он.

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По данным Старовойта, повреждения получили окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность. Всем жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажут помощь.

Несколькими днями ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские боевики пытались атаковать АЭС в городе Курчатове Курской области. Прилет отбили средства ПВО, добавил источник канала. По неподтвержденной информации Mash, БПЛА запустили из Сумской области Украины.

Старовойт сообщал об обстреле Суджанского района 27 апреля.