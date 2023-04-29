29 апреля 2023, 11:33
Три дома пострадали в поселке Курской области после обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, есть повреждения в поселке
Поселок Краснооктябрьский остался без электричества после очередного обстрела со стороны ВСУ. Об атаке на Глушковский район сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет», — уточнил он.
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По данным Старовойта, повреждения получили окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность. Всем жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажут помощь.
Несколькими днями ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские боевики пытались атаковать АЭС в городе Курчатове Курской области. Прилет отбили средства ПВО, добавил источник канала. По неподтвержденной информации Mash, БПЛА запустили из Сумской области Украины.
Старовойт сообщал об обстреле Суджанского района 27 апреля.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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