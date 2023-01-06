Происшествия 06 января 2023, 22:34 ВСУ впервые после объявления режима прекращения огня ударили по Донецку из РСЗО ДНР в СЦКК: Украинские военные выпустили четыре ракеты РСЗО по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, в столицу прилетели четыре ракеты.

Это первый случай использования подобного вооружения украинскими боевиками после объявления Россией режима прекращения огня на рождественские праздники. До этого момента ВСУ использовали для ударов по городу только артиллерию калибром 155 миллиметров.

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С начала режима тишины в Донецк прилетело уже 32 снаряда, а всего за день город оказался под ударами 44 боеприпасов. Кроме столицы ДНР, под обстрелом оказались город Ясиноватая и поселок Гольмовский, куда прилетели восемь и четыре артиллерийских снаряда.

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Для предотвращений диверсий и терактов со стороны украинских боевиков Народная милиция Донецкой Народной Республики усилила меры безопасности. В ведомстве отметили, что во время праздников ВСУ увеличивают число обстрелов жилых кварталов и мест большого скопления людей.