Происшествия 06 января 2023, 17:34 Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР Глава Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли поселок Гольмовский РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийские удары по поселку городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Украинские [боевики] наносят артиллерийские удары по горловскому поселку Гольмовский», — написал Приходько

Реклама

Он отметил, что прилеты снарядов фиксируют в районе улицы Большой Гольмы, ракеты разрываются и на местном кладбище.

Реклама

Мэр обратил внимание, что за прошедшие сутки в Горловке зафиксировали 14 обстрелов. Снаряды повредили два многоквартирных дома, столько же промышленных объекта и две трансформаторные подстанции. По данным Приходько, всего с начала спецоперации на Украине город подвергался ударом со стороны ВСУ 8954 раза.

В четверг, 5 января, ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Исправительное учреждение расположено в Никитовском районе города.